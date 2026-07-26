Совершенно новый Mitsubishi Pajero уже готов — машину показали избранным

Внедорожник оказался «гораздо эффектнее, чем ожидалось»В преддверии мировой премьеры, ожидаемой осенью 2026 года, Mitsubishi впервые показала практически серийную версию внедорожника Pajero нового поколения ограниченному кругу владельцев и поклонников модели в Японии.
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