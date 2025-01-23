📹❗️У Т-90М увеличена эквивалентная стойкость верхней лобовой детали корпуса, а также верхних секторов лобовых бронеплит башни от тандемных кумулятивных боевых частей.
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📹❗️У Т-90М увеличена эквивалентная стойкость верхней лобовой детали корпуса, а также верхних секторов лобовых бронеплит башни от тандемных кумулятивных боевых частей.