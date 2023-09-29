Как безопасно вернуться из Европы на автомобиле с российскими номерами, рассказали туристы

Безопасный способ возвращения из Европы на машине с русскими номерами назвал турист из России.В начале сентября 2023 года Еврокомиссия установила запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на территорию стран ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии