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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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26 декабря прием граждан проведет Вера Владимировна Широкая.

26 декабря прием граждан проведет Вера Владимировна Широкая.

Уважаемые избиратели!26 декабря 2023 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу № 79 Широкая Вера Владимировна проведёт личный приём граждан и юридических лиц с 12.

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