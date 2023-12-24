26 декабря прием граждан проведет Вера Владимировна Широкая.

Уважаемые избиратели!26 декабря 2023 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Бобруйскому-Первомайскому избирательному округу № 79 Широкая Вера Владимировна проведёт личный приём граждан и юридических лиц с 12.
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