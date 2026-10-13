ПВО сбила 70 БПЛА ВСУ на регионами России за день

В течение суток подразделения противовоздушной обороны нейтрализовали 70 украинских БПЛА. Такую информацию 13 октября обнародовало Минобороны РФ.
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