В Забайкалье полицейские пресекли незаконную перевозку крупной партии золотосодержащего металла

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю в результате оперативных мероприятий установили, что мужчина 1988 года рождения, может заниматься противоправной деятельностью, связанной с незаконной перевозкой драгоценного металла.