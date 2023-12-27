Конунг Ингвар Сегодня, пока я готовил себе яичницу, телевизор мой с гордостью показывал сериал из деревенской жизни.
Социализм - человека поднимал, а капитализм - опускает?
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
с Че также бесполезно общаться, как с Ланской. туп, глуп, неадекватех, хамоват
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8 час.
Тамара Елисеева
Да и безграмотно пишет.
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7 час.
СК
Сергей Ковалев
категории бытия и сознания по-хорошему должны бы быть в гармонии, см. работы И.Сталина. капитализЬм обрезает категорию сознания за ненадобностью. в сухом остатке бытие, где главный "мыслитель" желудок...
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17 мин.
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