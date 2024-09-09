Кадры близкого прилёта вражеского FPV-камикадзе с УАЗ 3962 «Буханка» российских военнослужащих. Как сообщают, вражеский оператор промазал из-за работающего РЭБ.
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Кадры близкого прилёта вражеского FPV-камикадзе с УАЗ 3962 «Буханка» российских военнослужащих. Как сообщают, вражеский оператор промазал из-за работающего РЭБ.
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