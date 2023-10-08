Что будет, если мы откроем все физические законы?

Скорее всего, мы даже не представляем себе возможности, которые могут перед нами открыться. Какие технологии станут нам доступны, если мы откроем все физические законы? Этот вопрос чаще обсуждают фантасты, чем ученые.
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