В рубрику #НАКИПЕЛО "Хотелось через вас донести до администрации города и муниципального рынка, что если беспредел по заоблочным ценам на торговые места не закончатся, то коллективно запишем обращение А.
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В рубрику #НАКИПЕЛО "Хотелось через вас донести до администрации города и муниципального рынка, что если беспредел по заоблочным ценам на торговые места не закончатся, то коллективно запишем обращение А.