ДК завода «Серп и молот» после реставрации станет культурным центром

Дворец культуры завода «Серп и молот» после реставрации превратится в культурный центр. Проекты реставрации здания представили студенты из Москвы и других регионов России на VII Молодежном форуме «Наследие».
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