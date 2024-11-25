В Смоленске суд обязал администрацию привести в порядок дорогу в Александровке

На участке находится много ям и просадок Смоленский районный суд рассмотрел иск в интересах неопределенного круга лиц к администрации Михновского сельского поселения о принятии мер к приведению дороги в надлежащее состояние.
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