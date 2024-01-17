В Белгороде задержаны члены банды, которая нападала на прохожих и выкладывала видео к себе в канал. Один из главарей — украинец.
Кто в доме хозяин?
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Извиниться? Вы ему верите? Гнать суку к херам!
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4 час.
Александр Пятнистый
Сначала знатно отмудохать? Затем-отсидка, лет так 25, без права на удо, затем -лишение гражданства и выдворение навечно. Или расстрел при попытке к бегству
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4 час.
Вера Голубь
Не верить и не прощать!
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35 мин.
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