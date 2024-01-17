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Кто в доме хозяин?

Кто в доме хозяин?

В Белгороде задержаны члены банды, которая нападала на прохожих и выкладывала видео к себе в канал. Один из главарей — украинец.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Извиниться? Вы ему верите? Гнать суку к херам!
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4 час.
Александр Пятнистый
Сначала знатно отмудохать? Затем-отсидка, лет так 25, без права на удо, затем -лишение гражданства и выдворение навечно. Или расстрел при попытке к бегству
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4 час.
Вера Голубь
Не верить и не прощать!
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