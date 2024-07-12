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Новости Омска

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В Омске второй день ищут подростка. На Левом берегу пропал 16-летний Максим

В Омске второй день ищут подростка. На Левом берегу пропал 16-летний Максим. Вечером в среду он вышел из дома и не вернулся.

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