В Петербурге зарегистрировали более 2100 кандидатов в депутаты муниципальных советов

Лидерами стали муниципальные образования Выборгского, Калининского, Приморского и Фрунзенского районов На утро 18 июля в рамках избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных советов избирательные комиссии зарегистрировали уже более 2100 кандидатов, сообщил сегодня председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
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