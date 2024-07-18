В Петербурге зарегистрировали более 2100 кандидатов в депутаты муниципальных советов

Лидерами стали муниципальные образования Выборгского, Калининского, Приморского и Фрунзенского районов На утро 18 июля в рамках избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных советов избирательные комиссии зарегистрировали уже более 2100 кандидатов, сообщил сегодня председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.