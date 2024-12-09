В Донецке взорвался внедорожник

В центре Донецка взорвался внедорожник, передает 9 декабря ТАСС. Сообщается о двух пострадавших. Следователи управления Следственного комитета РФ по ДНР возбудили уголовное дело, следует из публикации в соцсетях СК, Эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий.