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Парламентская газета

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В Донецке взорвался внедорожник

В центре Донецка взорвался внедорожник, передает 9 декабря ТАСС. Сообщается о двух пострадавших. Следователи управления Следственного комитета РФ по ДНР возбудили уголовное дело, следует из публикации в соцсетях СК, Эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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