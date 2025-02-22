С 1 марта пожилым людям старше 70 лет грозит неожиданный запрет

зуфар юсупов Это специально вычеркивают советских людей из общественной жизни? Теперь в поликлинику не только в кабинет, в здание не попасть!!! А как президент?

ИН Ирина Некрасова Это не забота о пожилых, а их дискриминация! Нонсенс какой-то. Дайте людям самим решать, ходить им к врачу или нет! Права и свободы есть у людей или нет уже?!