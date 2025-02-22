С 1 марта пожилым людям старше 70 лет грозит неожиданный запрет Юлия ЧелкановаС 1 марта 2025 года в нашей стране вступают в силу новые правила, касающиеся пожилых людей, достигших 70-летнего возраста.
С 1 марта пожилым людям старше 70 лет грозит неожиданный запрет
Комментарии
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зуфар юсупов
Это специально вычеркивают советских людей из общественной жизни? Теперь в поликлинику не только в кабинет, в здание не попасть!!! А как президент?
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19 час.
ИН
Ирина Некрасова
Это не забота о пожилых, а их дискриминация! Нонсенс какой-то. Дайте людям самим решать, ходить им к врачу или нет! Права и свободы есть у людей или нет уже?!
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19 час.
Tatyana Tatyana
Не дарите мне, дети, билет на спектакль, меня ВРАЧ не пущает...
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16 час.
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