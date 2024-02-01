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Почему творческая богема - всегда либеральная?

Почему творческая богема - всегда либеральная?

Конунг Ингвар Потому что она - обиженная. И обойденная. Деньгами, естественно. Эта кровная обида в них бурлит, кипит - и требует признания.

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
Нет никакой богемы.Есть пи...болы.....................
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13 час.
Аудрюс
Да не стонут они, как поливали Россию дерьмом, так и поливают.. Все их деньги находились в западных банках и на эти миллионы они смогут не один десяток лет просуществовать зарабатывая еще и на русофобии...
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13 час.
Галина Дьячина
так бабло для них главное..
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4 час.

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