В Тазовском районе стартовал проект «Кочевой воспитатель»

В Тазовском районе дали старт новому проекту «Кочевой воспитатель». Его задача — сделать доступным образование для детей из кочевых семей, выровняв стартовые возможности малышей, поступающих в первые классы.
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