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Количество судов через Ормузский пролив сократилось до 5 в день за выходные

Количество судов через Ормузский пролив сократилось до 5 в день за выходные

Судоходство в Ормузском проливе снизилось до 5 судов в сутки. Большинство экипажей отключают систему идентификации из-за риска атак.

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