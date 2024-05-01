Вадим Епанчинцев стал главным тренером ХК «Сибирь» в Новосибирске

Вадим Епанчинцев - воспитанник орского хоккея. Ему 48 лет. В бытность игрока выступал за такие клубы, как «Южный Урал», «Спартак» (Москва), «Кливленд Ламберджэкс», «Хэмптон-Роудс Эдмирал», «Металлург» (Новокузнецк), «Северсталь», «Ак Барс», «Химик», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Атлант», «Нефтехимик».