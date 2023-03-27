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Кайри Ирвинг о словах Дончича про разочарование: «Выходят наружу эмоции, которые подавлялись на протяжении долгого времени»

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг прокомментировал слова звездного товарища по команде Луки Дончича, который недавно признался, что на данном этапе испытывает разочарование.

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