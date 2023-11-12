Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде

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Комментарии
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Василий Целовальников
Всё правильно!!!
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
Когда армия фашистов в 41 г начала захватывать СССР- всем было понятно , что идет захват страны...Нашествие мигрантов - такой же захват страны , тоже ВОЙНА , только другими методами...Настоящую войну называют деликатно , мягко : *мигрантская проблема *.
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7 час.
Анатолий Анатольев
МОЧИТЬ ЗЛО!!!
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3 час.

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