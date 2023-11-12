"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде

ВА

Владимир Акулов

Когда армия фашистов в 41 г начала захватывать СССР- всем было понятно , что идет захват страны...Нашествие мигрантов - такой же захват страны , тоже ВОЙНА , только другими методами...Настоящую войну называют деликатно , мягко : *мигрантская проблема *.