Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 513 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Фантазер б..ь.Зеленский готовит...
  • Андрей
    Мойша Фридман башковит, у него предвиденье..."Олигарха из Росси...
  • Владимир Черноморский
    Как только надо принять закон выгодный депутатам, который ухудшает жизнь людей, принимают в течении 3 дней, просто Во...Володин бросил жё...

В Минздраве назвали самые опасные последствия недосыпа

В Минздраве назвали самые опасные последствия недосыпа

Недополученный сон вернётся в виде лишнего веса и нервных срывов, предупредили в ведомстве.Главный внештатный специалистом по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала "Известиям", какие опасные состояния приносит организму регулярный недостаток сна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх