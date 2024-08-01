В Минздраве назвали самые опасные последствия недосыпа

Недополученный сон вернётся в виде лишнего веса и нервных срывов, предупредили в ведомстве.Главный внештатный специалистом по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала "Известиям", какие опасные состояния приносит организму регулярный недостаток сна.
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