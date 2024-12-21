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Mash: Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России

Mash: Лайма Вайкуле потеряла бизнес в России

Певица Лайма Вайкуле лишилась своего бизнеса на территории России, сообщает Telegram-канал Mash.Судебное решение исключило 70-летнюю артистку из компании «Лайма-Люкс Рус», созданной совместно с бизнесменом Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов.

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