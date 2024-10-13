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Царьград

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Люди с ожогами и осколками: Стали известны подробности с места взрыва в Уфе

Люди с ожогами и осколками: Стали известны подробности с места взрыва в Уфе

В многоквартирном жилом доме в Уфе произошёл взрыв бытового газа. В МЧС Башкирии заявили, что два человека пострадали.

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