43-летние ЗОЖницы: статистики нарисовали среднестатистический портрет омички. •Всего в Омской насчитывается 980,2 тыс.
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43-летние ЗОЖницы: статистики нарисовали среднестатистический портрет омички. •Всего в Омской насчитывается 980,2 тыс.