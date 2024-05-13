Правительство РФ поддержало введение штрафов за скрытые автомобильные номера

В России правительственная комиссия поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть.
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