Путин обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым партнёрство РФ и Туркменистана

Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который прилетел в Казань для участия в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир».
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