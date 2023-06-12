Производство строительных материалов Турции вернулось к росту

Производство турецкой промышленности строительных материалов в марте 2023 года продемонстрировало рост на 1,3% по сравнению с прошлым годом, пишет 12 июня Hürriyet Daily News со ссылкой на данные Ассоциации производителей строительных материалов (İMSAD).
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