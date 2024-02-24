Гибель 16 военнослужащих 36-й мотострелковой бригады из Борзи: что известно об ударе по полигону в ДНР Ольга Вайленко23 февраля текущего года стал днем скорби для жителей Забайкальского края, когда губернатор Александр Осипов подтвердил гибель военнослужащих 36-й мотострелковой бригады в Донецкой Народной Республике (ДНР).