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Гибель 16 военнослужащих 36-й мотострелковой бригады из Борзи: что известно об ударе по полигону в ДНР

Гибель 16 военнослужащих 36-й мотострелковой бригады из Борзи: что известно об ударе по полигону в ДНР

Гибель 16 военнослужащих 36-й мотострелковой бригады из Борзи: что известно об ударе по полигону в ДНР Ольга Вайленко23 февраля текущего года стал днем скорби для жителей Забайкальского края, когда губернатор Александр Осипов подтвердил гибель военнослужащих 36-й мотострелковой бригады в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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