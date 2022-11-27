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Никитина о продлении отстранения российских фехтовальщиков: «Конечно, новость расстроила. Будем надеяться, что мы еще сможем попасть на Олимпиаду»

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Никитина высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) продлить отстранение сборной России от международных соревнований.

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