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Депутат Чаплин: инвалиды и ветераны войны могут вернуть до 50% расходов на жилье

Депутат Чаплин: инвалиды и ветераны войны могут вернуть до 50% расходов на жилье

Ветеранам боевых действий, инвалидам войны и членам семей погибших военнослужащих и добровольцев доступны компенсации расходов на жилье — состав возмещения зависит от их статуса.

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