Роналду дисквалифицирован на один матч за жест у паха

Криштиану Роналду наказан за свой неприличный жест. Комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда «Аль-Насра» на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!» Кроме того, португалец оштрафован на 2,6 тысячи долларов.