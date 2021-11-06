Хулиганы, напавшие на мужчину с ребенком, установлены. Это братья из Оренбурга (казахи). У отца судимость. Допрос подозреваемых

Медвежий уголПолитикаХулиганы, напавшие на мужчину с ребенком, установлены. Это братья из Оренбурга (казахи). У отца судимость. Допрос подозреваемых автор - Политические будни Все хулиганы, напавшие на мужчину с ребенком, установлены.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМС кавказцами из Оренбурга надо провести беседу с помощью шпицрутенов и отпустить.Александр ПятнистыйОтдать их казакам, а те пусть пропустят через строй. Затем на 5 лет - в шахту, в Вркуту или Магадан на строгий режим, потом- под конвоем домой, в Казахстан, на вечно и без обжалования.ВДвалерий двойнишниковНа "Лобное место" сук...однозначно.АЛЕКС БАМПредлагаешь поотрубать головы? Я предлагал для начала шпицрутены. Казахи перешли на латиницу - может не понимают по русски?Людмила БарановаОчень правильно. И чтобы каждого пороли четверо.Татьяна БушмелеваУ криминала нет национальности. И даже националистов если копнуть основная агрессия из-за зависти и жадности так же как и у всяких крестоносцев и фашистов. Эти уроды напали на мужика с ребёнком видимо что бы не огрести как следует - то есть мужчина как нормальный мирный человек будет занят безопасностью ребёнка - тот кто натаскивал уродов обычный отпетый уголовник.ИИскандерЯ не согласен с тем, что "криминала нет национальности". На этот сомнительный тезис в своё время ответил один из министров внутренних дел Франции: "У преступности нет национальности. Но у КАЖДОГО преступника есть национальность".Татьяна БушмелеваНе все люди поддаются науськиванию на других по какому-то признаку. И доля злобных может расти если внушать враждебность начинать со школьной скамьи и продолжать накачивать потом - одни будут разрушать жизнь а виноватить в этом будут привычных со школьной скамьи "врагов. То что их приезжающиъ часть специально настроена враждебно - не спорю. И то что из тех республик где науськивают на русских ещё со школы возят не работников а врагов скрытых и явных" - это логично - не поспоришь. ======== И то что сейчас вражду и науськивание опять внедряют и в головы и души русских по каждому поводу и без повода - это тоже факт. Причём одни везут караванами а другие науськивают, но не препятствуют ввозу... ===== Дурно пахнущая ситуация....aleksei МАКАРЕНКОВДать по пятёрочке, отправить по разным зонам и пусть посидят и подумаютAлексей BoubnovАвтор, Вы написали статью так как будто все в курсе всего. А я вот, ну серость, ни хрена не понял о чем написано: три фото не связанных между собой: напавший - один, пострадавший - один и какая-то баба...Алексей ПлескачЭти четверо - как выяснила Маргарита Симоньян - родом с одной из ЗАКАВКАЗСКИХ республик. Этнически - скорее всего - действительно казахи. НО НЕ ИЗ КАЗАХСТАНА! Трое - с гражданством РФ. Инфа здесь https://rusvesna.su/news/1636199697. Старшему - 21, двоим 19, младшему - 18.ГорынычТеперь с другой стороны - "...Ну возьмите количество приезжих или людей из южных республик РФ и количество их нападений на наших..." И возьмите количество наших приезжих в эти республики и количество их нападений на местных. Почему зверьё, попав в чужой дом, ведёт себя по скотски? Этот вопрос хотел бы задать главам этих республик. А так-же руководителям диаспор=ОПГ.Комментировать
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