Паника в Конгрессе: Выход США из НАТО оставит Россию без главного противника

Трамп может предпринять вторую попытку выйти из альянса Дмитрий Родионов На фото: военнослужащие союзных войск НАТО (Фото: Michal Dyjuk/AP/TASS) Материал комментируют: Всеволод Шимов Игорь Шатров Конгресс США проголосовал за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или приостановки деятельности страны в альянсе в рамках проекта оборонного бюджета на 2023−2024 год.