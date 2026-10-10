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Царьград

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В Новосибирске стартовал «Кубок Защитников Отечества»: 150 ветеранов СВО

В Новосибирске стартовал «Кубок Защитников Отечества»: 150 ветеранов СВО

Более 150 ветеранов специальной военной операции участвуют во втором региональном этапе «Кубка Защитников Отечества», который открылся в Новосибирской области.

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