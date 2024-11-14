Инсайдеры сообщают о большом притоке контрактников, приходящих «отсидеться, надеясь на окончание СВО в конце января» За это время контрактники успеют получить единовременную выплату, преференции участника СВО/льготы и зарплату, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на анонимные источники.