Инсайдеры сообщают о большом притоке контрактников, приходящих «отсидеться, надеясь на окончание СВО в конце января» За это время контрактники успеют получить единовременную выплату, преференции участника СВО/льготы и зарплату, сообщают телеграм-каналы со ссылкой на анонимные источники.
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