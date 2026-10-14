Астраханский театр танца 23 и 24 октября в 18:00 представит в Астраханской филармонии премьеру театрально-хореографической постановки «Спектакль за сценой: когда гаснут софиты».
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