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Гюнтер Штайнер сравнил Марка Маркеса с Льюисом Хэмилтоном

Ducati Media House После ухода из Формулы 1 Гюнтер Штайнер возглавил команду Tech3 в MotoGP. Во время интервью итальянскому изданию Motosprint его попросили назвать гонщика Формулы 1, на которого больше всего похож шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес.

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