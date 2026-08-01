Гюнтер Штайнер сравнил Марка Маркеса с Льюисом Хэмилтоном

Ducati Media House После ухода из Формулы 1 Гюнтер Штайнер возглавил команду Tech3 в MotoGP. Во время интервью итальянскому изданию Motosprint его попросили назвать гонщика Формулы 1, на которого больше всего похож шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес.