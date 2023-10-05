Винтажные гаджеты

Двадцатый век стал веком величайших изобретений. За это столетие человечество получило реактивный двигатель, телевидение, компьютер и множество других замечательных вещей, без которых мы сегодня не мыслим своей жизни.
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