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Telegram удалили из App Store из-за одного пользователя — через несколько часов мессенджер вернули

Telegram удалили из App Store из-за одного пользователя — через несколько часов мессенджер вернули

Apple нажала красную кнопкуМессенджер Telegram на несколько часов исчез из App Store по всему миру после того, как Apple обнаружила в приложении запрещенный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.

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