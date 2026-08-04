Telegram удалили из App Store из-за одного пользователя — через несколько часов мессенджер вернули

Apple нажала красную кнопкуМессенджер Telegram на несколько часов исчез из App Store по всему миру после того, как Apple обнаружила в приложении запрещенный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.
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