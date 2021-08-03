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В РФ пояснили истинную цель «предупреждения» адмирала США первыми открыть огонь

В РФ пояснили истинную цель «предупреждения» адмирала США первыми открыть огонь

В РФ пояснили истинную цель "предупреждения" адмирала США первыми открыть огонь Глеб ЖуковПолитический консультант Андрей Перла прокомментировал «грозное предупреждение» американского адмирала первыми открывать огонь по кораблям РФ в Чёрном море.

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