Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 19 октября назвал окончательным решение сохранить для жителей многоквартирных домов в городах расчёт платы за вывоз ТКО исходя из площади жилья, объяснив, что переход на оплату по числу проживающих ухудшил бы положение многодетных семей и не дал бы экономического эффекта.