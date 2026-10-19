Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 19 октября назвал окончательным решение сохранить для жителей многоквартирных домов в городах расчёт платы за вывоз ТКО исходя из площади жилья, объяснив, что переход на оплату по числу проживающих ухудшил бы положение многодетных семей и не дал бы экономического эффекта.
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