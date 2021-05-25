День календаря 26 мая: День российского предпринимательства, именины у Александра, Юрии и Ирины

Праздники 26 мая День российского предпринимательства День снежного барса на Алтае День Весак у буддистов Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом День независимости Грузии День матери в Польше День победы в Сардарапатской битве Будда Пурнима Лукерья Комарница в народном календаре События 26 мая в 1829-м русские моряки одержали победу в сражении у Босфора в 1896-м учреждена медаль "В память коронации Императора Николая II" в 1913-м совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет "Русский витязь" в 1938-м заложен фундамент первого завода "Фольксваген" в 1948-м временное правительство Израиля издало "Указ о создании Армии обороны" в 1972-м в Мюнхене открыт стадион "Олимпиаштадион" Именины 26 мая Александр, Василий, Георгий, Ефим, Макар, Сергей, Тарас, Юрий, Ирина.