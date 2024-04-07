После теракта в «Крокус Сити Холле» без родителей остались семь детей

Еще 13 пострадавших до сих пор остаются в госпитале.Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1», после теракта в «Крокус Сити Холле» семь детей остались без родителей, а 13 пострадавших до сих пор остаются в госпитале.