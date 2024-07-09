Еще один уничтоженный танк M1A1SA Abrams с ДЗ ARAT возле села Сокол под Очеретино. Танк уже в полностью выгоревшем состоянии также попадал в объектив и пролетавших мимо него дронов противника.
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Еще один уничтоженный танк M1A1SA Abrams с ДЗ ARAT возле села Сокол под Очеретино. Танк уже в полностью выгоревшем состоянии также попадал в объектив и пролетавших мимо него дронов противника.
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