Как избавиться от целлюлита и растяжек естественным путем

Для борьбы с целлюлитом:Регулярные физические упражнения: Кардиотренировки (бег, плавание, езда на велосипеде) и силовые упражнения (приседания, выпады, упражнения на ягодицы и бедра) улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и повышают эластичность кожи.