Как избавиться от целлюлита и растяжек естественным путем

Для борьбы с целлюлитом:Регулярные физические упражнения: Кардиотренировки (бег, плавание, езда на велосипеде) и силовые упражнения (приседания, выпады, упражнения на ягодицы и бедра) улучшают кровообращение, укрепляют мышцы и повышают эластичность кожи.
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