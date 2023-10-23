Глупые и недалекие люди, эти хохлы, хотя храбрые и отважные. Голосовали за образ Голобородько, а выбрали хитромудрого …….
За кого и за что бьются хохлы
Комментарии
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В
Владимир
Украину заселять таджиками. Нечего им делать в России.
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4 д.
ИИ
Иван Иванов
С дуба рухнул??????????????????????????????????
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4 д.
Мария Беликова
Похоже на правду. Как-то трудно закрыть глаза на то, что почти 100% мэров и губернаторов евреи по национальности.
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3 д.
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