Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 873 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Надо каждого проверить, как получил гражданство, почему. Строго, как уголовников, наказывать тех, кто на этом зарабат...12 уголовных дел ...
  • 59
    Их еще при СССР к технике не подпускали. Чурбан есть чурбан! Только гнать на...12 уголовных дел ...
  • Галина Кузнецова
    Надеюсь, что процесс пошёл. Ещё и возвращенцев до кучи, пусть их на передовой патриотизму научат.12 уголовных дел ...

За кого и за что бьются хохлы

За кого и за что бьются хохлы

Глупые и недалекие люди, эти хохлы, хотя храбрые и отважные. Голосовали за образ Голобородько, а выбрали хитромудрого …….

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Украину заселять таджиками. Нечего им делать в России.
Ответить
4 д.
ИИ
Иван Иванов
С дуба рухнул??????????????????????????????????
Ответить
4 д.
Мария Беликова
Похоже на правду. Как-то трудно закрыть глаза на то, что почти 100% мэров и губернаторов евреи по национальности.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх