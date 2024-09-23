Ольга Любимова рассказала о любви к российской анимации за рубежом

Министр культуры России Ольга Любимова высказалась о популярности российской анимации за рубежом. В подкасте «Креативные индустрии» на Первом канале глава Минкультуры сообщила, что в Китае очень популярны «Смешарики».
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